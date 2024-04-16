Німеччина

Влітку футболіст повернеться до Манчестера чи шукатиме собі новий клуб.

Півзахисник Айнтрахта Донні ван де Бек залишить склад німецького клубу, де він виступає на правах оренди. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний нідерландець влітку повернеться до розташування Манчестер Юнайтед, оскільки німецький клуб вирішив не викуповувати його контракт.

Таким чином, Донні виступатиме за МЮ, або влітку він має знайти нову команду для продовження кар'єри.

У другій половині сезону ван де Бек провів лише сім поєдинків.