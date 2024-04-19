Німеччина

Французький фахівець незабаром може повернутися до тренерської лави.

Колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан знаходиться за крок від того, щоб очолити мюнхенську Баварію, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, люди, знайомі із ситуацією, вважають угоду, яка ще не підписана, практично завершеною.

Також наголошується, що Зідан попросив керівництво німецького клубу про посилення складу, особливо у лінію захисту – це одна з його умов.

51-річний француз перебуває без роботи після виходу з Реалу влітку 2021 року. У Баварії Зідан замінить Томаса Тухеля, який влітку достроково покине Баварію, про що було оголошено раніше.

Після 29 турів Баварія посідає друге місце в Бундеслізі після нового чемпіона — Баєра.