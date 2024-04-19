Німеччина

Француза пов'язують з багатьма клубами.

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не веде переговорів із керівництвом мюнхенської Баварії. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 51-річний фахівець не виявляє сильної зацікавленості в тому, щоб стати новим головним тренером "рекордмайстер", оскільки не знає німецької мови, а також не впевнений, що йому підійде життя в Мюнхені.

Разом із цим французький фахівець уважно стежить за ситуацією навколо Манчестер Юнайтед, який після закінчення нинішнього сезону може покинути чинний головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

Зазначається, що керівництво Баварії може вмовити Зідана очолити клуб, впливаючи на француза через його радника Алена Мільяччо, який перебуває в хороших стосунках із почесним президентом мюнхенців Улі Генесом.