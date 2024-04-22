Німеччина

Німець може очолити мюнхенську команду.

Баварія схиляється до призначення Ральфа Рангніка новим головним тренером.

Як повідомляє TZ, фахівець, який очолює збірну Австрії, став фаворитом на заміну Томасу Тухелю.

Альтернативним варіантом вважається Роберто де Дзербі, але вподобання керівництва мюнхенського клубу однозначні: якщо Рангнік відповість згодою на їхню пропозицію, то саме він отримає цю роботу і очолить команду після Євро-2024.

Домовитися з Рангніком Баварія планує вже цього тижня.

Зазначимо, що особливо активно цю кандидатуру підтримує Карл-Гайнц Румменігге.