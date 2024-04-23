Німецький клуб розраховує заполучити 65-річного наставника.
РАЛЬФ РАНГНІК, GETTY IMAGES
23 квітня 2024, 11:58
Баварія повернулася до переговорів із головним тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Переговори з 65-річним фахівцем поновилися в останні дні після того, як інший кандидат мюнхенців Юліан Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини.
Баварія з оптимізмом дивиться на переговори з Рангніком. Нагадаємо, що з літа 2022-го він очолює австрійську збірну.
Раніше стало відомо, що Томас Тухель покине Баварію після закінчення сезону.