Німеччина

Німецький клуб розраховує заполучити 65-річного наставника.

Баварія повернулася до переговорів із головним тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Переговори з 65-річним фахівцем поновилися в останні дні після того, як інший кандидат мюнхенців Юліан Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини.

Баварія з оптимізмом дивиться на переговори з Рангніком. Нагадаємо, що з літа 2022-го він очолює австрійську збірну.

Раніше стало відомо, що Томас Тухель покине Баварію після закінчення сезону.