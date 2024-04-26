Німеччина

Німецький захисник позитивно відгукнувся про тренера "бундестім".

Центральний захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер прокоментував продовження контракту Юліаном Нагельсманном з "бундестім". Його слова наводить Sky Sport Germany.

"Нагельсманн — великий професіонал. Я думаю, що він дуже, дуже хороший тренер, і це дуже добре для Німеччини, що він продовжив свій контракт.

Я вважаю його одним із найкращих німецьких тренерів. Нам потрібен саме такий тренер. Тут, у Реалі, наприклад, багато, що залежить від особистості. У Німеччині ми більше звикли до системного підходу і Юліан нам це дає. Ось чому він важливий для нас", — заявив Рюдігер.