Захисник Бундестім вважає, що команда здатна виграти домашнє Євро.
АНТОНІО РЮДІГЕР, GETTY IMAGES
26 квітня 2024, 11:30
Захисник Реала та збірної Німеччини Антоніо Рюдігер поділився очікуваннями від чемпіонату Європи, який відбудеться на теренах його країни.
"Я не чекаю нічого від уболівальників. Я чекаю на наш успішний виступ і досягнення результатів. Якщо ми це зробимо, то і вболівальники нас підтримуватимуть. Подивіться на останні товариські матчі. Відчувається, що тепер ми можемо стати чемпіонами Європи. Два місяці тому все було у руїнах.
У тренера безперечно було багато часу на роздуми. Та й склад був іншим. Крім того, у нас сильний дух і хороша збалансованість, у тому числі й на полі", — сказав Рюдігер в інтерв'ю Sky Sports.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня в 10 містах Німеччини.