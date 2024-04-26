Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Бундестім вважає, що команда здатна виграти домашнє Євро.

Захисник Реала та збірної Німеччини Антоніо Рюдігер поділився очікуваннями від чемпіонату Європи, який відбудеться на теренах його країни.

"Я не чекаю нічого від уболівальників. Я чекаю на наш успішний виступ і досягнення результатів. Якщо ми це зробимо, то і вболівальники нас підтримуватимуть. Подивіться на останні товариські матчі. Відчувається, що тепер ми можемо стати чемпіонами Європи. Два місяці тому все було у руїнах.

У тренера безперечно було багато часу на роздуми. Та й склад був іншим. Крім того, у нас сильний дух і хороша збалансованість, у тому числі й на полі", — сказав Рюдігер в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня в 10 містах Німеччини.