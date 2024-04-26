Німеччина

"Ротен" очікує важка битва з "вершковими".

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель висловився щодо майбутнього двобою з мадридським Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми не можемо тренувати щось під Реал в матчі проти Айнтрахта, це зовсім інша ситуація.

В іграх проти Айнтрахта та Штутгарта матч із Реалом буде фоновим шумом. Це частина справи, але проти Айнтрахта та Штутгарта ми все одно будемо готові.

Потрібно прийняти це. Ми хочемо виступити завтра на найвищому рівні, тому що нам потрібні очки і ми хочемо зберегти темп. Тож ми робимо крок за кроком і готуємо команду до завтрашнього дня якнайкраще.

Ми вже дивилися матчі Реала кілька разів, зокрема з нашими аналітиками. Вони забивають, коли цього не чекаєш. У них індивідуально сильні футболісти і вони небезпечні в перехідних фазах.

Це те, що визначає їх, вони завжди становлять загрозу і здатні прогресувати та перемагати. Вони можуть вистояти у важку хвилину — їм це подобається", — сказав Тухель.