Німеччина

Рангніка не хочуть бачити у Мюнхені.

Вболівальники мюнхенської Баварії написали петицію на захист головного тренера клубу Томаса Тухеля. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, фанати "ротен" опублікували петицію з проханням залишити Томаса Тухеля на посаді головного тренера клубу. Петиція, яка має назву "Ми хочемо Тухеля, а не Рангніка!", була створена у вівторок та зібрала вже більше десяти тисяч підписів.

"Не дивлячись на негативне висвітлення в ЗМІ та складну кадрову ситуацію пов'язану з травмами у мюнхенській команді, володар трофея Ліги чемпіонів вивів свою команду в півфінал найпрестижнішого клубного турніру Європи.

З усієї поваги до таких кандидатів, як Унаї Емері або Ральф Рангнік, ці тренери не можуть зрівнятися з Тухелем", — ідеться в тексті петиції.

Нагадаємо, у лютому Баварія повідомила, що Тухель залишить посаду головного тренера команди після завершення поточного сезону. Відтоді мюнхенський клуб дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з мадридським Реалом.