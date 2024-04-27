Німеччина

"Фармацевти" в статусі чемпіона Німеччини не втрачають хід.

У рамках 31-го туру німецької Бундесліги Баєр на своєму полі приймав Штутгарт.

Колектив Хабі Алонсо поступався швабам, пропустивши у свої ворота два голи. "Фармацевти" зуміли відповісти лише одним голом, але... Коли всі вже чекали на фінальний свисток, Баєр примудрився забити на 97-й хвилині і вирвати нічию.

Таким чином, колектив Хабі Алонсо продовжив серію до 46 матчів без поразок у всіх турнірах.

Раніше це досягнення належало туринському Ювентусу, безпрограшна серія якого в сезоні-2011/12 склала 43 матчі. Баєр уже "відірвався" на дві гри.