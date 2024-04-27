"Фармацевти" в статусі чемпіона Німеччини не втрачають хід.
Хабі Алонсо, Getty Images
27 квітня 2024, 21:30
У рамках 31-го туру німецької Бундесліги Баєр на своєму полі приймав Штутгарт.
Колектив Хабі Алонсо поступався швабам, пропустивши у свої ворота два голи. "Фармацевти" зуміли відповісти лише одним голом, але... Коли всі вже чекали на фінальний свисток, Баєр примудрився забити на 97-й хвилині і вирвати нічию.
Таким чином, колектив Хабі Алонсо продовжив серію до 46 матчів без поразок у всіх турнірах.
Раніше це досягнення належало туринському Ювентусу, безпрограшна серія якого в сезоні-2011/12 склала 43 матчі. Баєр уже "відірвався" на дві гри.
Баєр Леверкузен — Штутгарт 2:2
Голи: Адлі, 62, Андріх, 90+7 - Фюріх, 47, Ундав, 57
Баєр: Градецькі — Коссуну, Та (Інкап'є, 46), Та (Інкап'є, 46) — Фрімпонг (Телла, 89), Паласіос, Андріх, Грімальдо Гарсія (Станішич, 89) — Гофманн (Вірц, 74), Шик (Боніфас, 74), Адлі
Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Руо, 81), Антон, Іто — Левелінг (Штенцель, 90), Каразор, Мійо (У Йон, 74), Міттельштедт — Ундав (Дауд, 74), Фюріх (Катомпа Мвумпа, 82) — Гірассі
Попередження: Паласіос, Коссуну, Андріх, Інкап'є, Інкап'є — Ундав, Мійо, Міттельштедт.