В угоду має бути включений Араухо або де Йонг.
Йосуа Кімміх, Getty Images
28 квітня 2024, 19:19
Баварія готова розглянути трансфер Йосуа Кімміха в Барселону.
Якщо контракт не продовжать, Баварія готова виставити півзахисника на продаж і почати переговори з Барселоною. Каталонський клуб розглядає німця як стратегічне придбання.
Баварія хоче отримати за гравця не менше 50 млн євро, але готова розглянути різні варіанти. Так, ціну можуть знизити, якщо в угоду увійде Френкі де Йонг або Рональд Араухо.
У нинішньому сезоні 29-річний Кімміх зіграв 25 матчів у Бундеслізі, відзначившись одним голом і шістьма результативними передачами.