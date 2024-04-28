Баварія готова розглянути трансфер Йосуа Кімміха в Барселону.
Якщо контракт не продовжать, Баварія готова виставити півзахисника на продаж і почати переговори з Барселоною. Каталонський клуб розглядає німця як стратегічне придбання. 
Баварія хоче отримати за гравця не менше 50 млн євро, але готова розглянути різні варіанти. Так, ціну можуть знизити, якщо в угоду увійде Френкі де Йонг або Рональд Араухо. 
У нинішньому сезоні 29-річний Кімміх зіграв 25 матчів у Бундеслізі, відзначившись одним голом і шістьма результативними передачами. 