Німеччина

Німецький хавбек перебуває у лікарні.

Півзахисника Герти Аймена Баркока було побито в одному з нічних клубів Берліна, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, інцидент стався в неділю о 4.30 ранку. Внаслідок бійки Баркок отримав кілька ударів по обличчю, після чого у нього виявили переломи, у тому числі носа та вилиці.

У неділю 25-річний німець з марокканським корінням переніс операцію і зараз перебуває в лікарні.

Поліція вже розслідує цей інцидент, а Герта опублікувала заяву у своїх соціальних мережах.

"Ми з жахом дізналися вчора, що Аймен піддався фізичному нападу у берлінському барі у ніч із суботи на неділю та був доставлений до лікарні з травмами обличчя. Гравцю зробили операцію. Він буде недоступний для участі у найближчих матчах. Справу зафіксувала поліція", — сказано у заяві клубу.

Нагадаємо, Баркок виступає за Герту на правах оренди, а його контракт належить Майнцу. Нинішнього сезону Аймен провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 31 туру Герта набрала 45 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.