У клубі можуть підсилити склад вінгером Шахтаря.
Олексій Кащук, Getty Images
28 квітня 2024, 18:34
Герта цікавиться підписанням Олексія Кащука — повідомляє Bild.
У керівництві німецької команди хочуть поновити склад наступного літа і серед потенційних кандидатів є також вінгер Шахтаря. Його контракт з українським колективом завершується цього року.
Наразі Олексій не може закріпитися у донецькій команді. Щодо Герти, то клуб знаходиться на 8 місці у другій Бундеслізі.
Цього сезону 23-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.