Німеччина

У клубі можуть підсилити склад вінгером Шахтаря.

Герта цікавиться підписанням Олексія Кащука — повідомляє Bild.

У керівництві німецької команди хочуть поновити склад наступного літа і серед потенційних кандидатів є також вінгер Шахтаря. Його контракт з українським колективом завершується цього року.

Наразі Олексій не може закріпитися у донецькій команді. Щодо Герти, то клуб знаходиться на 8 місці у другій Бундеслізі.

Цього сезону 23-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.