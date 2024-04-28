Герта цікавиться підписанням Олексія Кащука — повідомляє Bild. 

У керівництві німецької команди хочуть поновити склад наступного літа і серед потенційних кандидатів є також вінгер Шахтаря. Його контракт з українським колективом завершується цього року. 

Наразі Олексій не може закріпитися у донецькій команді. Щодо Герти, то клуб знаходиться на 8 місці у другій Бундеслізі. 

Цього сезону 23-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. 