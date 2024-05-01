Німеччина

Хорватський спеціаліст не затримається у Берліні.

Берлінський Уніон і Ненад Б'єлиця припинять співпрацю після завершення сезону-2023/24, передає видання kicker.

Хорватський спеціаліст очолив команду наприкінці листопада 2023 року, замінивши на посаді головного тренера Урса Фішера. Під керівництвом Б'єлиці Уніон провів вже 18 матчів, в яких здобув 5 перемог, 8 разів поступився, тоді як ще 5 зустрічей завершилися внічию.

Серія столичного клубу без звитяг у Бундеслізі триває вже протягом п'яти поєдинків. За 3 тури до кінця сезону Уніон продовжує боротися за збереження прописки. Від зони плей-оф за виживання їх відділяють лише 2 очки, тоді як від зони прямого виліту — 7 залікових балів.

Очікується, що 52-річний спеціаліст не буде розвивати команду у довгостроковій перспективі. Ба більше, не виключена і можливість того, що Б'єлиця залишить Уніон ще до завершення поточної кампанії.

У наступному, 32 турі Бундесліги, 14-й Уніон прийматиме 15-й Бохум. Матч відбудеться у неділю, 5 травня.