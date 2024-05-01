Німеччина

У Мюнхені буде новий тренерський штаб після завершення цього сезону.

Наприкінці лютого цього року керівництво мюнхенської Баварії офіційного оголосило проте те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди після завершення сезону.

Генеральний директор баварців Ян-Крістіан Дрізен підтвердив, що рішення щодо Тухеля остаточне і не підлягатиме змінам навіть у разі можливого тріумфу Баварії у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

"Ми всі разом були б щасливі виграти Лігу чемпіонів, але потім ми підемо різними шляхами. Треба оцінювати рішення на момент його прийняття. Це була інша ситуація", — цитує слова Дрізена журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Баварія обговорює останні деталі з поточним керманичем збірної Австрії Ральфом Рангніком щодо призначення новим головним тренером "червоних".