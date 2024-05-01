У Мюнхені буде новий тренерський штаб після завершення цього сезону.
Томас Тухель, Getty Images
01 травня 2024, 18:30
Наприкінці лютого цього року керівництво мюнхенської Баварії офіційного оголосило проте те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди після завершення сезону.
Генеральний директор баварців Ян-Крістіан Дрізен підтвердив, що рішення щодо Тухеля остаточне і не підлягатиме змінам навіть у разі можливого тріумфу Баварії у поточному розіграші Ліги чемпіонів.
"Ми всі разом були б щасливі виграти Лігу чемпіонів, але потім ми підемо різними шляхами. Треба оцінювати рішення на момент його прийняття. Це була інша ситуація", — цитує слова Дрізена журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Баварія обговорює останні деталі з поточним керманичем збірної Австрії Ральфом Рангніком щодо призначення новим головним тренером "червоних".