Німеччина

Очікується, що німецький спеціаліст очолить мюнхенців після Євро-2024.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік близький до призначення наступним керманичем Баварії, передає журналіст Фабріціо Романо.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.04.2024

За даними Романо, сторони обговорюють останні деталі угоди, яку мають укласти вже дуже скоро. Журналіст додав, що основну частину моментів про проєкт вже було обговорено, зокрема вплив керманича на підписання і продажі.

Досі невідомо, коли саме Рангнік приступить до виконання обов'язків у Баварії. Сам 65-річний німецький спеціаліст нещодавно заявляв, що зараз зосереджений на збірній Австрії та майбутньому чемпіонаті Європи, що стартує у червні, тож, ймовірно, що до Мюнхена він перебереться вже після завершення турніру для австрійців.

Нагадаємо, на Євро-2024 у Німеччині збірна Австрії потрапила до групи D, де зустрінеться з Францією, Нідерландами і Польщею.