Німеччина

Вінгбек дав свій коментар.

Фланговий захисник леверкузенського Баєра Алекс Грімальдо заявив про намір оформити требл у нинішньому сезоні.

"Наша команда голодна до трофеїв. Хочемо використати цей сезон на 100 відсотків. Баєр хоче оформити требл. Ми не проґавимо можливість виграти Лігу Європи та Кубок Німеччини.

Команда сповнена впевненості у своєму успіху", — передає слова футболіста прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що леверкузенський клуб достроково став чемпіоном Німеччини, перервавши багаторічну гегемонію мюнхенської Баварії. У півфіналі Ліги Європи підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з Ромою, а у фіналі Кубка країни — з Кайзерслаутерном.