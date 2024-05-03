Німеччина

Завершився перший поєдинок 32 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцять другого туру німецької Бундесліги-2023/24 Гоффенгайм приймав РБ Лейпциг на Рейн-Некар-Арені.

Гості вийшли вперед ближче до завершення першої половини зустрічі завдяки голу Шешко. У ході другого тайму "бики" залишилися у меншості через вилучення Сімонса, що у підсумку вплинуло на результат зустрічі. РБ Лейпциг не зумів втримати бажаний результат, дозволивши Крамаричу відновити паритет наприкінці протистояння. Тим не менш, серія колективу Марко Розе без поразок у чемпіонаті досягла позначки у дев'ять поєдинків.

Гоффенгайм — РБ Лейпциг 1:1

Голи: Крамарич, 90 — Шешко, 38

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак (Мурштедт, 79), Грілліч, Акпогума — Кадержабек, Премель, Штах (Бішоф, 79), Бюлтер — Крамарич — Бебу (Конте, 90+2), Беєр (Юрасек, 67)

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Люкеба, Раум — Ольмо (Сімакан, 77), Айдара (Кампль, 77), Шлагер (Зайвальд, 16), Сімонс — Шешко (Баумгартнер, 59), Опенда (Поульсен, 77)

Попередження: Кабак — Сімонс, Раум

Вилучення: Сімонс, 72 (друга жовта картка)