Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють Штутгарт та мюнхенська Баварія.

Штутгарт та мюнхенська Баварія зіграють поміж собою на Мерседес-Бенц-Арені в рамках тридцять другого туру німецької Бундесліги.

Себастьян Генесс, після нічиєї проти леверкузенського Баєра (2:2), залучив до стартового складу Руо в центрі оборони.

Томас Тухель, після нічиєї проти мадридського Реала (2:2), використав із перших хвилин Девіса ліворуч у захисті, тоді як Павлович та Геррейру складатимуть опорну зону, а Гнабрі, Шупо-Мотінг та Тель розташуються під Кейном у нападі.

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Антон, Руо, Іто — Каразор, Штіллер — Левелінг, Фюріх — Ундав, Гірассі.

Запасні: Бредлов, Штенцель, Чейз, Дауд, Йон, Харагучі, Раймунд, Паула, Сілас.



Баварія: Ноєр — Кімміх, Кім Мін Дже, Даєр, Девіс — Павлович, Геррейру — Гнабрі, Шупо-Мотінг, Тель — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Упамекано, Мазрауї, Горецка, Лаймер, Звонарек, Сане, Сарагоса, Мюллер.



Гра Штутгарт — Баварія почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.