Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32 туру чемпіонату Німеччини, який пройде 04 травня і розпочнеться о 16:30.

У рамках 32-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Штутгарта та Баварії. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

ШТУТГАРТ — БАВАРІЯ

СУБОТА, 04 КВІТНЯ, 16:30. MHP АРЕНА, ШТУТГАРТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ВЕЛЬЦ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перед початком сезону ніхто б не міг подумати, що матч між Штутгартом та Баварією може вирішити питання про друге місце. Команда Томаса Тухеля давно програла титул, але поки не може бути впевненою у срібних медалях чемпіонату Німеччини. Штутгарт до цього відставав від мюнхенців на 5 очок, проте вони все одно розраховують на сенсацію та місце позаду Леверкузена.

Дивовижна історія полягає в тому, що Штутгарт, який відчайдушно боровся за виліт у попередні два сезони, цього року вийшов до Ліги чемпіонів. В даному матчі колектив Себастьяна Генесса навіть вважається легким фаворитом. Баварія, яка в першій зустрічі з Реалом у Лізі чемпіонів зіграла внічию 2:2, може застосувати ротацію, щоб краще підготуватися до матчу-відповіді.

Також ймовірна велика кількість голів. Варто підкреслити, що у Штутгарта і Баварії грають найкращі бомбардири Бундесліги. У господарів – Серу Гірассі, а у гостей, звісно, ​​Гаррі Кейн. Крім того, Штутгарт також має 4-го найкращого снайпера Німеччини Деніза Ундава. Скоріше всього, можна буду побачити мінімум 3 голи. Так було в 5 з попередніх 6 матчів Штутгарта та в 11 з попередніх 13 матчів Баварії в Бундеслізі. А коли будуть забиті ці голи? У випадку обох команд вболівальники бачать набагато більше голів у других таймах. Зі Штутгартом баланс становить 65 на 43, а у випадку з Баварією – 72 на 55.

Нещодавно Гаррі Кейн зізнався, що, хоча залишилося всього три раунди, він все ще сподівається побити рекорд Роберта Левандовські з 41 голом в одній кампанії Бундесліги. Йому не вистачає 6 голів. Колишня зірка Тоттенгема перебуває у відмінній формі, а восени двічі забив у ворота Штутгарта. Зараз може бути так само.

Штутгарту є за що себе дорікати. Сенсацією стало те, що два тури тому вони програли на виїзді бременському Вердеру, який не в найкращій формі. Тоді здавалося, що Штутгарт може стати першою командою цього сезону, яка обіграє Баєр. Він вів з рахунком 2:0, але, як і багато команд раніше, пропустив у доданий час другого тайму. Матч завершився з рахунком 2:2. Лише один бал, набраний в цих двох матчах, означає, що Баварія, яка мала однакову кількість пунктів, опустилася на 5-е місце.

Як неважко здогадатися, Баварія має явну перевагу в історичному суперництві зі Штутгартом. Команда з Баден-Вюртемберга визнаний клуб, неодноразовий чемпіон Німеччини тощо, але в ретроспективі слід підкреслити, що він не завжди був на вершині. Баварія навпаки. В попередніх 26 матчах Штутгарт лише раз переміг мюнхенців. Це був фінальний тур сезону-2017/18, який ознаменував офіційне прощання з Юппом Хайнкесом, який завершив кар'єру. На Альянц Арені "шваби" перемогли з рахунком 4:1, що на той час було великою сенсацією. Однак відтоді багато чого змінилося. Штутгарт вилетів, знову вийшов у елітний дивізіон і цього сезону кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Баланс матчів зараз складає 159 матчів, 93 перемоги Баварії, 37 перемог Штутгарта, 29 нічиїх.

Баланс голів є 331:210 на користь Баварії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Штутгарт: Нюбель — Стержіу, Руа, Антон, Іто — Левелінг, Каразор, Штіллер, Фюріх — Ундав, Гірассі

Баварія: Ноєр — Кімміх, Упамекано, Мін-чже, Девіс — Павлович, Геррейру — Мюллер, Чупо-Мотінг, Тель — Кейн

Не зіграють: Вагноман, Загаду, Массімо, Мійо, Міттельштадт, ді Бенедетто, Нартей — Боє, Бухманн, де Лігт, Коман, Марушич, Сарр

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