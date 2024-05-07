Німеччина

Іспанський вінгер провів з моменту свого зимового переходу лише 87 хвилин у 5 матчах.

У зимове трансферне вікно мюнхенська Баварія оформила трансфер молодого вінгера Гранади Браяна Сарагоси на правах оренди з обов'язковим правом подальшого викупу, проте з того моменту іспанець провів у складі "рекордмайстра" лише 87 хвилин у 5 матчах Бундесліги.

Головний тренер Баварії Томас Тухель розповів про прочини такого тривалого періоду адаптації 22-річного Сарагоси в Німеччині та невелику кількість його ігрового часу.

"Це був великий крок для Браяна. З усією повагою, але прийти з того місця, де він грав, до команди Ліги чемпіонів і у важкий момент — це дуже великий крок.

Браян не говорить ні англійською, ні німецькою мовою, тому потрібен час. Кожен трансфер вимагає часу. Ми дуже боролися, щоб його підписати, і щасливі, що він із нами. Браян тренується з нами, він тут з нами, але йому ще потрібно трохи часу. Все у повному порядку", — цитує слова Томаса Тухеля журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Браян Сарагоса заявив, що залишиться в мюнхенській Баварії, незважаючи на всі чутки у пресі.