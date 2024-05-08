Німеччина

За цей клуб із США виступає його друг та колишній одноклубник Роман Бюркі.

Напередодні було офіційно оголошено про те, що досвідчений атакующий півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс залишить свій рідний клуб на правах вільного агента через спливаючий контракт наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє The Athletic, незадовго до цього оголошення в німецького плеймейкера, якому 31 травня виповниться 35 років, були попередні переговори з представником американо-канадської МЛС Сент-Луїс Сіті.

Ця потенційна угода наразі перебуває на початковій стадії, оскільки клуб із штату Міссурі поки що не включав Ройса в так званий "discovery list", тобто список із обмеженою кількістю потенційних трансферів нових гравців, який є обов'язковим для клубів МЛС.

Зазначимо, що в Сент-Луїс Сіті також виступає друг та колишній одноклубник Ройса, воротар Роман Бюркі, з яким він підтримує спілкування. Окрім США, до німецького півзахисника також існує з Туреччини та Саудівської Аравії.