Німеччина

Завершилися ще чотири поєдинки 33 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 у суботу, 11 травня, вже відбулися чотири матчі.

Боруссія обмінялася з Айнтрахтом голами у першому таймі, у підсумку так і не виявивши сильнішого.

Боруссія (Менхенгладбах) — Айнтрахт 1:1

Голи: Гак, 9 — Діна-Ебімбе, 35

Боруссія (Менхенгладбах): Омлін — Фрідріх, Ітакура, Елведі (Янчке, 85) — Вайгль — Онора (Нец, 58), Райц (Нойгаус, 89), Коне, Скаллі — Плеа (Чванчара, 57), Гак (Геррманн, 88)

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо, Діна-Ебімбе (Бута, 62) — Кнауфф, Гьотце, Скірі (Ларссон, 76), Шаїбі (Нкунку, 76) — Екітіке (Н. Феррі, 90), Мармуш

Попередження: Ітакура

Кельн здійснив камбек у поєдинку з Уніоном, загостривши боротьбу за збереження прописки в еліті.

Кельн — Уніон 3:2

Голи: Кайнц, 45 (пен.), Тіггес, 87, Даунс, 90+3 — Кнохе, 15, Фолланд, 19 (пен.)

Кельн: Швебе — Шміц (Гайнц, 46), Гюберс, Шабо, Фінграф — Гусейнбашич, Мартель (Ут, 61) — Аліду (Даунс, 75), Вальдшмідт (Майна, 20), Кайнц — Адамян (Тіггес, 46)

Уніон: Реннов — Доехі, Кнохе, Лейте — Тріммель (Юранович, 72), Шафер, Хедіра (Габерер, 46), Госенс, Руссійон (Тусар, 60) — Ааронсон (Голлербах, 54), Фолланд (Бедія, 54)

Попередження: Шміц, Мартель, Гусейнбашич — Хедіра, Юранович

РБ Лейпциг не зумів майже гарантувати собі четверту сходинку турнірної таблиці, поділивши очки з Вердером.

РБ Лейпциг — Вердер 1:1

Голи: Шешко, 61 — Зайвальд, 36 (автогол)

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн (Бітшиабу, 77), Орбан, Люкеба — Сімакан, Айдара (Ленц, 80), Зайвальд (Кампль, 64), Генріхс — Баумгартнер (Ельмас, 64), Поульсен (Шешко, 46), Опенда

Вердер: Цеттерер — Велькович (Штарк, 78), Фрідль, Юнг — Вайзер, Біттенкурт (Гросс, 88), Лінен, Агу (Деман, 68) — Шмід, Вольтемаде (Стаге, 68) — Дукш (Ковнацкі, 88)

Попередження: Генріхс

Фрайбург і Гайденгайм повторили долю Боруссії з Айнтрахтом, забивши всі голи ще у першій половині зустрічі.

Фрайбург — Гайденгайм 1:1

Голи: Доан, 29 - Зесса, 38

Фрайбург: Атуболу — Гульде (Макенго, 57), Еггештайн, Кайтель — Кюблер, Шаллаї (Філіпп, 89), Гефлер, Гюнтер (Вайсгаупт, 78) — Гріфо, Грегорич (Гелер, 78) — Доан

Гайденгайм: Мюллер — Шеппнер, Гімбер, Майнка, Дінкчі (Доведан, 65) — Зесса (Пік, 74) — Пірінгер (Томалла, 74), Ференбах (Мелоні, 65), Траоре — Тоєркауф, Бесте (Бек, 88)

Попередження: Гріфо — Зесса