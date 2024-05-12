Мюнхенський клуб набрав три очки проти "вовків".
Баварія - Вольфсбург, Getty Images
12 травня 2024, 20:35
У рамках 33-го туру чемпіонату Німеччини Баварія на своєму полі приймала Вольфсбург.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
Баварія - Вольфсбург 2:0
Голи: Звонарек 4, Горецка 13.
Баварія: Ноєр (Перец, 74) — Кімміх, Упамекано, Кім Мін Чже (де Лігт, 75), Девіс — Павлович, Горецка (Лаймер, 74) — Звонарек (Асп Єнсен, 90), Мюллер, Сарагоса — Тель.
Вольфсбург: Кастельс — Меле, Лакруа, Борнаув, Єнц (Цезігер, 46), Паредес (Тіагу Томаш, 79) — Арнольд, Маєр — Баку (Черни, 79), Віммер (Камінський, 46) — Вінд (Пейчінович, 85).