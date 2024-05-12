У рамках 33-го туру чемпіонату Німеччини Баварія на своєму полі приймала Вольфсбург.

Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи.

Баварія - Вольфсбург 2:0
Голи: Звонарек 4, Горецка 13. 

Баварія: Ноєр (Перец, 74) — Кімміх, Упамекано, Кім Мін Чже (де Лігт, 75), Девіс — Павлович, Горецка (Лаймер, 74) — Звонарек (Асп Єнсен, 90), Мюллер, Сарагоса — Тель. 

Вольфсбург: Кастельс — Меле, Лакруа, Борнаув, Єнц (Цезігер, 46), Паредес (Тіагу Томаш, 79) — Арнольд, Маєр — Баку (Черни, 79), Віммер (Камінський, 46) — Вінд (Пейчінович, 85). 