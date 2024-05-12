Колектив Хабі Алонсо не зупиняється.
Бохум - Баєр, Getty Images
12 травня 2024, 22:28
Гра завершилася перемогою гостей із рахунком 5:0. Баєр не програє вже протягом 50 матчів у всіх турнірах.
У попередньому турі Бохум переміг Уніон (4:3), а Баєр розгромив Айнтрахт (5:1).
У таблиці Бундесліги Бохум посідає 14-те місце (33 очки), Баєр достроково оформив чемпіонство — 87 балів.
Бохум — Баєр Леверкузен 0:5
Голи: Шик, 41, Боніфас, 45, Адлі, 76, Станішич, 87, Грімальдо Гарсія, 90
Бохум: Ріманн — Пасслак, Ордец, Шлоттербек, Бернардо (Машович, 46) — Лосіла (Дашнер, 61), Остерхаге — Асано (Ерман, 20), Штогер, Віттек — Хофманн (Беро, 61)
Баєр Леверкузен: Градецькі — Коссуну, Та, Та — Станішич, Джака (Грімальдо Гарсія, 79), Андріх, Де Матос Соарес — Телла (Пуерта, 79), Шик (Адлі, 69), Боніфас (Іглесіас, 69)
Попередження: Шлоттербек, Ордец — Телла
Вилучення: Пасслак, 15.