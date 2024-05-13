Німеччина

"Фармацевти" творять історію.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився після розгрому Бохума (5:0) в гостях в рамках 33-го туру чемпіонату Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.

"Гра змінилася після червоної картки (на 15-й хвилині матчу був вилучений захисник Бохума Фелікс Пасслак — ред). Хоча в перші 15 хвилин ми побачили, що Бохум — непростий суперник. Ми не розраховували на легку прогулянку. Я задоволений результатом гри.

Вручення трофея в Леверкузені буде надзвичайно особливою подією. Футболісти грали з колосальною концентрацією весь сезон, і я дуже пишаюся ними", — сказав Алонсо.

Нагадаємо, що перемогою над Бохумом Баєр довів свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 50 матчів.