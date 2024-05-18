Німеччина

Італієць може очолити "ротен".

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі залишився єдиним кандидатом на заміну Томаса Тухеля в Баварії. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, інших кандидатів у "рекордмайстер" зараз немає, оскільки керівництво клубу вирішило більше не розглядати варіант із поверненням Ганс-Дітера Фліка.

Зазначається, що спортивний директор Баварії Макс Еберль вже провів зустріч із колишнім керманичем донецького Шахтаря. Якщо йому вдасться вмовити 44-річного фахівця очолити німецький клуб, Брайтон отримає 12 млн. євро компенсації.

Раніше повідомлялося, що Тухель та Баварія не домовилися про продовження співпраці.