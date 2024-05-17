Німеччина

Німецький фахівець підтвердив свій відхід з мюнхенської команди.

Головний тренер Баварії Томас Тухель залишить мюнхенську команду після цього сезону, про що він сам заявив на прес-конференції перед грою з Гоффенгаймом.

"Новини останніх тижнів послужили основою для наших переговорів, але ми не змогли дійти згоди. Я не називатиму причин. Рішення про відхід з лютого залишається в силі. Це моя остання прес-конференція", — наводить слова Тухеля прес-служба клубу.

Після 33 турів Баварія набрала 72 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи Штутгарт на два бали.

Раніше повідомлялося, що в Баварії хочуть бачити Де Дзербі на посаді головного тренера команди.