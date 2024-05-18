Німеччина

Макс Еберль підтвердив, що німецький фахівець не буде очолювати Баварію в новому сезоні.

Напередодні стало відомо про те, що Томас Тухель та Баварія остаточно не домовилися про продовження співпраці, тому мюнхенці продовжують пошуки нового головного тренера.

Спортивний директор "баварців" Макс Еберль підтвердив цю інформацію.

"Ми багато спілкувалися з Тухелем. Дискусії були відкритими та дуже прозорими. Але рішення було прийнято, і ця тема вичерпана.

Це була розмова не на одну тему. Ми говорили про ситуацію в цілому, і вона дуже складна", – сказав Еберль в коментарі для Sky Germany.

Раніше повідомлялося, що в Баварії хочуть бачити Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера команди.