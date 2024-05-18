Німеччина

Досягнення 34-річного футболіста.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер вийшов на поле в матчі 34-го туру Бундесліги проти Гоффенгайма

Для 34-річного Мюллера цей матч став 473-м за кар'єру в складі Баварії в чемпіонаті Німеччини.

За цим показником він повторив клубний рекорд, наздогнавши Зеппа Маєра, який виступав за Баварію в 1962-1980 роках.

У топ-5 за матчами за Баварію в Бундеслізі також входять Олівер Кан (429), Герд Мюллер (427) і Ганс-Георг Шварценбек (416).