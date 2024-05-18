Німеччина

Мюнхенський клуб вів у два м'ячі вже після шостої хвилини, але до завершення гри розтринькав власну перевагу за рахунком.

Мюнхенська Баварія свою дуель за чемпіонський титул без шансів програла леверкузенському Баєру ще кілька тижнів тому, але навіть для неї останній, тридцять четвертий за ліком, тур німецької Бундесліги мав свої визначальні моменти. Навіть другу сходинку "Рекордмайстер" на чолі з Томасом Тухелем собі не зміг забезпечити завчасно, тож змагався проти Штутгарта в заочному режимі.

І допоки "швабам" доводилось удома грати проти невмотивованої менхенгладбахської Боруссії з очевидними перспективами останніх, Баварія гостювала у Гоффенгайма, перед яким існував відчутний ризик утратити місце в єврокубках на наступний сезон. Але водночас "сільські" мали можливість застрибнути навіть до Ліги Європи УЄФА за кращої різниці м’ячів, у порівнянні з франкфуртським Айнтрахтом.

Утім, за першими хвилинами цього матчу неможливо було стверджувати, що команда Пеллегріно Матараццо бодай трохи заклопотана різницею голів. Гоффенгайм пропустив двічі вже до шостої хвилини, коли спочатку Мюллер асистував на Теля з подачі з лівого флангу на дальню стійку, а потім і сам Матіс допоміг відзначитись голом Девісу. Швидкий початок, але господарі відповіли не менш швидко.

На восьмій хвилині Крамарич самостійно в центрі штрафного не розібрався з передачею з правого флангу, але натомість скинув під удар Беєру, а той розстріляв спорожнілі ворота. Із огляду на такий фестиваль голів, ми й гадки не мали, чим усе може в підсумку завершитись. І такий відкритий футбол тривав і надалі, а тим часом почали прокидатись й інші команди в паралельних зустрічах, тож становище загострювалось.

Штутгарт забивав — Баварія нервувала. Айнтрахт пропускав — намагався й надалі атакувати Гоффенгайм. І під завісу першого тайму вже було важко сказати, на чиєму боці ініціатива, бо й мюнхенці постійно щось вигадували цікаве в атаці, і суперники намагались відповідати в швидких контратаках. У підсумку награли ледь не на повну рівність за статистикою перед перервою, тож усе було тільки попереду.

Варто було тільки зауважити, що Баварія фактично не мала резервів для підсилення в цій грі, а першу заміну взагалі використала посеред першого тайму, коли травми зазнав Павлович. Через це, можливо, у другій половині мюнхенці намагались грати в економному стилі в плані витрат фізичних ресурсів, тоді ж як із суперників завдання забивати голи ніхто не знімав.

За мінімумом гольових моментів у команди Тухеля поперерві, господарі під завісу гри влаштували справжній шторм біля чужих воріт. А Баварія й сама була рада привозити собі гольові моменти помилками в захисті, чим у підсумку скористався сповна Крамарич. Хет-трик! Плюс гольовий пас із першого тайму — хорватський нападник познущався з "Рекордмайстера", так що той міг і не намагатись дивитись у бік рахунку матчу в Штутгарті. Але й покращити різницю більше за Айнтрахт "сільським" не вдалось.

У підсумку, Гоффенгайм так і залишився сьомим, тому, станом на зараз, гратиме в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, тоді як мюнхенська Баварія завершила сезон третьою й пролетіла повз Суперкубок Німеччини.— Баварія 4:2Беєр, 8, Крамарич, 68, 85, 87 — Тель, 4, Девіс, 6Бауманн — Кабак, Гріліч, Акпогума — Кадержабек, Премель (Тохумку, 61), Штах (Бішоф, 82), Бюлтер (Юрасек, 61) — Крамарич, Беєр — Бебу.Ноєр — Упамекано, Даєр, де Лігт — Кімміх, Лаймер, Павлович (Звонарек, 35), Девіс — Мюллер, Горецка — Тель (Сарагоса, 81).Попередження: Премель, Грілліч, Крамарич — Сарагоса