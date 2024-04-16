Німеччина

Керівництво мюнхенців хоче залишити футболіста у клубі.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер не продовжуватиме кар'єру після закінчення контракту, повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, 34-річний німець завершить ігрову кар'єру влітку 2025 року і керівництво мюнхенців вже шукає варіанти для того, щоб залишити футболіста на якійсь ролі у клубі.

Мюллер виступає у складі Баварії з 2000 року. За цей період він провів 701 матч, у яких забив 240 голів та віддав 265 гольових передач.

Нинішнього сезону Томас відіграв 35 зустрічей, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять асистів.