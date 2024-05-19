Німеччина

Травми завадили німцю повністю розкрити свій талант.

Капітан франкфуртського Айнтрахту Себастьян Роде вирішив "повісити бутси на цвях" по завершенню цього сезону. Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

33-річний німець грав за Айнтрахт з 2010 до 2014 року, повернувшись у Франкфурт 2019-го року. Загалом він відіграв за "орлів" 276 матчів, забив 15 голів та віддав 21 результативну передачу. У сезоні 2021/22 разом з Айнтрахтом ставав переможцем Ліги Європи.

Також виступав за мюнхенську Баварію (дворазовий чемпіон Бундесліги та володар Кубку Німеччини) та дортмундську Боруссію (володар Кубку Німеччини). В складі збірної Німеччини провів шість поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт не викуповуватиме Ван де Бека у Манчестер Юнайтед.