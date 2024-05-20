Чудові виступи півзахисника чемпіонського Баєра.
Флоріан Вірц, Getty Images
20 травня 2024, 15:57
Флоріана Вірца визнано найкращим гравцем сезону у Бундеслізі — повідомляє офіційний сайт турніру.
Півзахисник є одним з головних лідерів Баєра, який під керівництвом Хабі Алонсо виграв чемпіонат без єдиної поразки.
Також команда з Леверкузена зіграє в фіналі Ліги Європи з Аталантою та Кайзерслаутерном у вирішальному матчі Кубку Німеччини. Зараз Флоріаном цікавляться топові клуби Європи.
Цього сезону 21-річний гравець провів 47 матчів в усіх можливих турнірах, забив 18 голів і віддав 20 асистів.