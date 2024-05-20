Німеччина

Чудові виступи півзахисника чемпіонського Баєра.

Флоріана Вірца визнано найкращим гравцем сезону у Бундеслізі — повідомляє офіційний сайт турніру.

Півзахисник є одним з головних лідерів Баєра, який під керівництвом Хабі Алонсо виграв чемпіонат без єдиної поразки.

Також команда з Леверкузена зіграє в фіналі Ліги Європи з Аталантою та Кайзерслаутерном у вирішальному матчі Кубку Німеччини. Зараз Флоріаном цікавляться топові клуби Європи.

Цього сезону 21-річний гравець провів 47 матчів в усіх можливих турнірах, забив 18 голів і віддав 20 асистів.