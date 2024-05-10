Ліга Європи

Команда Хабі Алонсо не програє вже 49 матчів поспіль.

Леверкузенський Баєр у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи зіграв внічию з Ромою (2:2) та вийшов у фінал турніру за рахунок виїзної перемоги в Римі (2:0).

Таким чином, команда Хабі Алонсо продовжила свою безпрограшну серію, яка вже налічує 49 поєдинків поспіль.

Це найдовша серія історії європейського футболу. На рахунку "аптекарів" 41 перемога та вісім нічиїх.

До цього рекорд належав Бенфіці – 48 матчів поспіль без поразок ще у далеких 1963-1965 роках. За нею йшли Динамо Загреб та Рієка – по 45.

У фіналі Ліги Європи Баєр зіграє проти Аталанти, яка пройшла Марсель.