Німеччина

"Фармацевти" зробили щось неймовірне цього сезону.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував завоювання чемпіонського титулу у німецькій Бундеслізі. Його слова наводить Bild.

"Ми запам'ятаємо ці дні надовго. Для кожного це чемпіонство особливе. Перемога повністю заслужена, і в підсумку ми залишилися непереможеними. Це була наша мета після гри з Вердером, і я дуже пишаюся командою. Я дуже радий, вболівальники можуть святкувати.

Це важливий день для клубу, для кожного, хто перебуває тут. Ми можемо пишатися тим, чого ми досягли, і тим, як ми грали. 90 очок, жодної поразки — нам знадобиться трохи більше часу, щоб усвідомити це.

Я хочу, щоб гравці насолоджувалися цим моментом, тому що вони на це заслуговують. З першої гри в серпні проти Лейпцига і по сьогоднішній день вони завжди були добре готові, зосереджені, і не провели жодної гри погано.

Це сталося вперше в Бундеслізі. Ця команда буде золотими літерами вписана в історію Бундесліги", — заявив Хабі Алонсо.

Попереду на Баєр чекають два фінали: у Лізі Європи проти італійської Аталанти (22-го травня, о 22:00) та у Кубку Німеччини проти представника другої Бундесліги Кайзерслаутерна (25-го травня, о 21:00).