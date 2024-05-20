Німеччина

Німець поїде з Мюнхена майже без трофеїв, але з повною кишенею грошей.

Баварія виплатить Томасу Тухелю компенсацію у розмірі більш ніж десять мільйонів євро за передчасне розірвання контракту. Про це повідомляє Bayern&Germany.

За інформацією джерела, його тренерському штабу виплачуватимуть зарплату до 30 червня 2025 року — дати закінчення контракту.

Зазначається, що наступний клуб Тухеля не виплачуватиме Баварії компенсацію, оскільки контракт із німецьким тренером буде розірвано.