Німеччина

Лідер німецького клубу прокоментував прийдешній фінал Ліги Європи.

Леверкузенський Баєр у фінальному матчі Ліги Європи УЄФА в Дубліні зіграє проти бергамаської Аталанти.

Аталанта — Баєр Леверкузен. Напередодні

Напередодні протистояння півзахисник "фармацевтів" Флоріан Вірц поділився власними очікуваннями від гри.

"Можливо, нам знадобиться деякий час влітку, щоб обміркувати те, що сталось цього сезону, тому що станом на зараз це все ще здається трохи сюрреалістичним. Однак, звичайно, я неймовірно пишаюсь тим, що є частиною цієї команди.

Ми — команда, яка любить веселитись. Зазвичай уранці всі заходять до роздягальні вже з посмішкою на обличчі, і я думаю, що для настрою на полі важливо, щоб ми всі добре ладнали поза ним. Так ми знаємо, що можемо розраховувати один на одного, коли виходимо на поле.

Я вважаю, що після 50 ігор без поразок ті, хто не виходять на поле з посмішкою, повинні змінити вид спорту", — заявив німецький виконавець.

Матч Аталанта — Баєр відбудеться 22 травня, о 22:00.