Німеччина

Це будуть важкі перемовини.

Мюнхенська Баварія та німецький фахівець Томас Тухель остаточно розійшлись наприкінці цього сезону, після чого позицій головного тренера "Рекордмайстера" залишилась вільною.

Але ненадовго — німецький флагман робить усе, аби визначитись із наступником Тухеля ще до початку чемпіонату Європи-2024, і вже досяг певних успіхів на цьому шляху.

У будь-якому випадку, так здається з огляду на процес перемовин поміж клубом та бельгійським фахівцем Венсаном Компані.

Нинішній тренер Бернлі напередодні мав зустріч із головою спортивного відділу Баварії Максом Еберлем під час якої було повністю узгоджено умови контракту для фахівця.

Тепер залишилось найголовніше — дострокове завершення чинного контракту з "бордовими".

Проте та угода дійсна аж до 2028 року, тож у англійського клубу є повне право наполягати на максимальній компенсації.

20 млн євро — саме стільки вимагає Бернлі від Баварії станом на зараз.

Мюнхенці натомість розпочали перемовини із суми вдвічі менше — 10 млн євро.

Нагадаємо, що Бернлі за підсумками сезону вилетів до Чемпіоншипу, набравши в першій кампанії після повернення до "еліти" всього 24 очки.