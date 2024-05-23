Німеччина

Бельгієць близький до того, щоб очолити найтитулованіший клуб Німеччини.

Якщо Венсан Компані очолить Баварію — це буде одна з найдивовижніших історій сезону.

Баварія, нещодавно позбавлена статусу чемпіона Бундесліги леверкузенським Байєром, три місяці шукала заміну Томасу Тухелю і майже нічого не досягла. Отже, якщо вони визначили Компані головним кандидатом, чи зможе він повернути їх на вершину німецького та європейського футболу?

Той факт, що Баварія розглядає Компані — шок?

Бернлі набрав 24 очки та вилетів до Чемпіоншипу. Не найкраща статистика для клубів, які шукають нових тренерів. Дванадцять місяців тому Компані вивів Бернлі до АПЛ, а його команда набрала 101 очко в чемпіонаті. Однак після дуже невдалого поточного сезону у елітному дивізіоні це досягнення пішло в тінь.

Дивно, що клуб такого масштабу, як мюнхенська Баварія, готова ризикнути та призначити Компані, враховуючи, що він ще не тренував на найвищому рівні. Також очевидно, що у німців швидко закінчуються варіанти в пошуках, які почалися, коли в лютому було оголошено про відхід Томаса Тухеля після закінчення сезону.

Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік, Гансі Флік, Унаї Емері, Ерік тен Гаг, Олівер Гласнер і Роберто Де Дзербі були серед кандидатів. Баварія навіть повернулась до розмов з Тухелем для переговорів щодо продовження співпраці.

Компані — не план А для Баварії, більше схоже на план J

Однак один сезон не повинен визначати здібності тренера, і 38-річний Компані залишається одним із найперспективніших менеджерів у Європі, і тим, кого розглядали Челсі та Тоттенгем минулого літа.

Він багато чому навчився в цьому сезоні, але тільки час покаже, чи використає він це позитивно і чи зможе відновитися після важкої кампанії. Він, безумовно, має менталітет переможця і знає, що потрібно, щоб грати та перемагати на найвищому рівні.

Вільний, атакувальний стиль Бернлі — це філософія, яку Компані прагнув зберегти, коли виходив у Прем’єр-лігу. Це було похвально, але водночас і наївно. Недосвідченість бельгійця виявилася у тактичному плані, оскільки його команда виглядала недостатньо готовою на ранніх етапах кампанії.

Він дотримувався своїх принципів, але змінив свою тактику, перейшовши від схеми 4-3-3 до 4-2-3-1. Це забезпечило більшу стабільність у захисті.

Компанія відіграє ключову роль у підборі персоналу та має останнє слово щодо всіх надходжень. Після успішного першого літа, коли 16 нових гравців перейшли в клуб приблизно за 26 мільйонів фунтів стерлінгів, Бернлі витратив значні кошти — за їхніми стандартами — оскільки минулого літа було укладено 15 підписань на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів, але лише кілька (Сандер Бердж, Дара О'Ші та Вілсон Одоберт) стали важливими. Деякі були розчаровані тим, що фінансове становище клуба не дозволить їм конкурувати.

Компані любить підстраховку у захисті, і поки він збирав команду, то не міг спланувати, що Аріянет Муріч зробить дві жахливі помилки проти Брайтона та Евертона. Він також був безпорадним протистояти невдалим суддівським рішенням проти своєї команди у вирішальних матчах із прямими конкурентами — Ноттінгем Форест і Лутон Таун.

Який у нього стиль гри і чи сумісний він з Баварією?

Коли Компані прибув у Терф-Мур, він описав свої основні цінності як наполегливу працю та згуртованість. Поряд з цим була експансивна, атакувальна філософія, яка мала на меті створити можливість забити гол з будь-якої точки поля, чи то удар від воріт, чи кутового. Ці принципи залишалися незмінними.

Команда Компані показала неперевершений футбол у Чемпіоншипі. Схема 4-3-3, на якій він зупинився, перейшла в 3-2-5. Вони тримали м'яч, пресингували краще й сильніше, ніж будь-яка інша команда, і примушували суперників грати другим номером.

Нижче порівняння третьої найкращої команди Бундесліги з другою гіршою командою Прем’єр-ліги. Наведена графіка, що порівнює їхні стилі, показує, що обидві сторони мають однаковий підхід до володіння м’ячем. Різниця в якості гравців очевидна в поганих показниках захисту та атаки.

Ви можете стверджувати, що підхід Компані найкраще підходить для хороших гравців, і тому мюнхенська Баварія (і Бернлі в Чемпіоншипі) для цього цілком відповідає вимогам.

Компані працював під керівництвом коуча Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, який є одним із ключових факторів впливу, і Бернлі був, по суті, мініверсією команди іспанця у другому дивізіоні. Гвардіола, який сказав, що Компані одного разу стане головним тренером Сіті, явно бачить щось, що йому подобається у своєму колишньому підопічному.

Чи готовий він працювати з великими талантами?

У ролі капітана Сіті він мав справу з багатьма великими гравцями. Він був би авторитетом для гравців, які не отримували стільки часу, скільки хотіли, і стикалися з великим тиском, борючись за трофеї.

Він не впорався з кожною ситуацією ідеально в Бернлі, дратуючи деяких гравців і вболівальників, коли припиняв співпрацю з ключовими виконавцями. Однак, попри важкий сезон, у роздягальні зберігали віру в те, що їм вдасться виконати неймовірну місію та не вилетіти з АПЛ.

Він трудоголік, працює 12-14 годин на день. Навчання є складним і вимогливим. Минулого сезону це не було проблемою, але інтенсивність у поєднанні з поганими результатами вплинула на деяких гравців Бернлі.

Які ще фактори можуть зробити його привабливим для Баварії?

Німецька є однією з багатьох мов, якими може говорити Компані. Він навчився цьому, граючи за Гамбург на початку своєї кар’єри. Він провів там два сезони, перш ніж перейти в Манчестер Сіті. Вважається, що знання мови має важливе значення для кожного, хто йде працювати до Баварії.

Одним з цікавих елементів його можливого призначення в Баварію є те, що Компані не матиме такої влади та контролю, як у Бернлі, де він контролює майже кожну частину футбольної операції. У Баварії, де топменеджери замкнені в майже постійній боротьбі за владу, він не матиме такої влади.

Бернлі ускладнить відхід Компані?

Бернлі не хоче втрачати Компані, який побудував клуб та відіграє центральну роль у його роботі. Спрямувавши їх до підвищення в своєму першому сезоні, сподівався, що він залишиться і повторить цей успіх, а потім буде краще готовий грати в АПЛ.

Вчора вранці клуб навіть опублікував інтерв'ю з Венсаном, де він розповів про свої плани на наступний сезон.

Однак важко перешкодити йому прийняти роботу в Баварії, оскільки це означатиме значний крок угору. Для бельгійця це занадто хороша можливість, щоб відмовитися.

Бернлі розуміє свою позицію в ієрархії футболу. Ключовою частиною того, щоб змусити Воута Вегорста перейти них у січні 2022 року, було те, що голова правління Алан Пейс неофіційно погодився, що якщо нападник не зможе допомогти врятувати їх від вильоту, йому дозволять піти, щоб допомогти збірній на чемпіонаті світу.

З моменту свого приходу Пейс прагнув змінити уявлення про клуб. Він хотів, щоб Бернлі був місцем, яке допомагає менеджерам і гравцям досягати своїх мрій.

Завжди мав настати момент, коли більший клуб кинувся б на Компані, тому що у нього є інструменти та профіль для керування на найвищому рівні.

Проте Бернлі наполегливо бореться за компенсацію. Минулого року Компані підписав п’ятирічний контракт, тому до кінця угоду залишилося чотири роки. Немає пункту про те, що в угоду включено положення про звільнення, тому Бернлі отримає хорошу компенсацію, якщо втратить свого тренера.

За матеріалами The Athletic