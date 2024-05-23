Німеччина

Фахівець розпочне свою роботу 1 липня.

Берлінський Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким стане Бо Свенссон.

Угода з 44-річним данцем почне діяти з 1 липня. На своєму новому місці Бо замінить Нєнада Б'єлицю, якого звільнили на початку травня.

Останнім місцем роботи Свенссона був Майнц, з яким він працював із січня 2021 року до листопада минулого року.

За підсумками сезону Уніон набрав 33 очки та посів 15 місце у турнірній таблиці Бундесліги, зберігши прописку в елітному дивізіоні.