У клубі незадоволені результатами.
Ненад Бьєліца, Getty Images
06 травня 2024, 17:35
Уніон звільнив Ненада Бьєліцу через незадовільні результати — повідомляє офіційний сайт клубу.
В матчі з Бохумом Уніон програв з рахунком 2:4 та наблизився до зони вильоту на відстань одного балу.
Минулої зими Ненада було призначено на цю посаду замість Урса Фішера. Наразі ім'я наступного тренера невідоме. В двох завершальних турах Бундесліги берлінська команда зіграє з Кельном та Фрайбургом.
Зараз Уніон знаходиться на 15 місці в таблиці.