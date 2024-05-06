Німеччина

У клубі незадоволені результатами.

Уніон звільнив Ненада Бьєліцу через незадовільні результати — повідомляє офіційний сайт клубу.

В матчі з Бохумом Уніон програв з рахунком 2:4 та наблизився до зони вильоту на відстань одного балу.

Минулої зими Ненада було призначено на цю посаду замість Урса Фішера. Наразі ім'я наступного тренера невідоме. В двох завершальних турах Бундесліги берлінська команда зіграє з Кельном та Фрайбургом.

Зараз Уніон знаходиться на 15 місці в таблиці.