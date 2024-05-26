Німеччина

Коментар від півзахисника стосовно перемоги у турнірі.

Граніт Джака висловив думку стосовно переможного матчу з Кайзерслаутерном у фіналі Кубку Німеччини.

"Це був мій перший фінал Кубка Німеччини з першим кубковим голом. Ми багато віддали, щоб опинитися тут", цитує Граніта офіційний сайт Бундесліги.

"Я не можу бути щасливішим, ніж я є зараз.

Після середи ми знову піднялися. Тепер у нас є що святкувати разом. Усі поразки боляче переносити, особливо, якщо це поразка у фіналі, але тренер і клуб сказали, що ми повинні піднятися і зробити це знову".

У фіналі турніру Баєр виграв у Кайзерслаутерна з рахунком 1:0 і виграв "золотий дубль".