Німеччина

На рахунку англійця 36 голів.

Нападник Баварії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси як найкращий бомбардир європейських ліг.

Англієць завершив свій перший сезон у Бундеслізі з 36 голами, але водночас не завоював із Баварією жодного командного трофея.

Найближчим переслідувачем Кейна став форвард Штутгарта Серу Гірассі (28 м'ячів). На третьому рядку — Кіліан Мбаппе, який залишає ПСЖ (27).

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий бомбардир Ла Ліги сезону-2023/24.