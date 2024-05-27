На рахунку англійця 36 голів.
Гаррі Кейн, Getty Images
27 травня 2024, 00:39
Нападник Баварії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси як найкращий бомбардир європейських ліг.
Англієць завершив свій перший сезон у Бундеслізі з 36 голами, але водночас не завоював із Баварією жодного командного трофея.
Найближчим переслідувачем Кейна став форвард Штутгарта Серу Гірассі (28 м'ячів). На третьому рядку — Кіліан Мбаппе, який залишає ПСЖ (27).
Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий бомбардир Ла Ліги сезону-2023/24.