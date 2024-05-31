Німеччина

Де "Taurus"?

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Вацке прокоментував підписання партнерської угоди з німецьким оборонним концерном Rheinmetall AG. Його цитує Bild.

"У Європі вперше за багато десятиліть триває війна. Більшість німців вітають той факт, що Бундесвер модернізується для захисту свободи та демократії.

Існує явна більшість людей, які хочуть, щоб ми підтримали Україну, яка потерпає від агресії росії.

Де б була Україна сьогодні без зброї від США та Європи? Цей дискурс вже давно ведеться в інших країнах, і через наше партнерство ми хотіли б зіграти невелику роль у тому, щоб збільшити допомогу.

Ми прекрасно знаємо, що на цю тему існують різні думки. Особливо серед наших вболівальників. Ми поважаємо це, звичайно. Але із зазначених вище причин дискусія дуже важлива, — сказав Вацке.