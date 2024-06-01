Німеччина

Німець може залишити Мюнхен.

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йосуа Кімміх висловився про своє майбутнє мюнхенському клубі. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Це залежить не тільки від мене. Чого хоче клуб? Я думаю, що в якийсь момент обговорення відбудуться. Моя ситуація не є невизначеною. У мене ще є рік за контрактом.

Тепер на нас чекає чемпіонат Європи. Уся увага зосереджена на турнірі. На клубному рівні крайній сезон пройшов не так добре, і ми хочемо це виправити у збірній. Баварія залишається моїм пріоритетом", — сказав Кімміх.