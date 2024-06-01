Німеччина

Бельгієць розраховує на канадця.

Новий головний тренер Баварії Венсан Компані хоче зберегти Альфонсо Девіса у своїй команді.

Баварія обговорює з Девісом новий контракт, але переговори перебувають на ранній стадії.

Директори мюнхенського гранда Макс Еберль і Крістоф Фройнд зараз працюють над пошуком рішення.

У сезоні-2023/24 Альфонсо Девіс провів 42 матчі, в яких забив три голи і віддав шість гольових передач на партнерів. Чутки давно пов'язують канадця з Реалом.

Раніше повідомлялося, що Девіс допускає продовження контракту з Баварією через пасивність Реала.