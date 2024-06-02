Німеччина

Португалець може продовжити кар'єру в Німеччині.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш може продовжити кар'єру в Німеччині. Про це повідомляє O Jogo.

Згідно з інформацією джерела, інтерес до португальця проявляє Баварія. Керівництво німецького клубу вже зв'язалося з агентом 29-річного футболіста.

Також Бруну Фернандеш цікавий Барселоні, але каталонці поки не вступали в переговори. Контракт півзахисника збірної Португалії з Манчестер Юнайтед діє до літа 2026 року.

У сезоні-2023/24 Бруну провів 48 матчів: на його рахунку 15 голів і 13 асистів.