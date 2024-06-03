Німеччина

Гравець мюнхенців підтвердив чутки щодо продовження угоди.

Нападник мюнхенської Баварії Лерой Сане навіть у не найбільш успішній кампанії цього сезону залишався лідером команди Томаса Тухеля, однак у пресі подекуди з’являлись чутки щодо його невдоволення справами в колективі.

На цьому тлі завершення чинної угоди, термін дії якої спливає наприкінці наступного сезону, почала з’являтись інформація про можливий відхід 28-річного виконавця з клубу.

Однак ще взимку Баварія висловила бажання продовжити контракт із Сане, тоді як безпосередньо до справи взялась останніми тижнями, що підтвердив у короткому коментарі сам футболіст.

"Останніми тижнями я досить часто говорив про те, як мені подобається грати за Баварію.

Це правда — ми вже провели перші перемовини щодо нового контракту і продовжимо їх у відповідний час після чемпіонату Європи", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Сане 10 голів та 13 гольових передач за 42 матчі.