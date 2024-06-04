Німеччина

Німецький плеймейкер провів свій останній матч за Боруссію Дортмунд.

Напередодні досвідчений атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс провів свій останній матч за рідний клуб у фіналі Ліги чемпіонів-2023/24 проти мадридського Реала, а вже цього літа він перейде до іншої команди — як очікується, це буде представник американсько-канадської МЛС.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Лос-Анджелес Гелаксі впевнений у тому, що підписання 35-річного німця завершиться для нього успіхом.

Зазначається, що клуб із США продовжує працювати над трансфером Ройса, і на це може знадобитися кілька днів. Пропозиція Лос-Анджелес Гелаксі наразі є найкращою із тих, що отримав Марко серед усіх клубів.

Раніше повідомлялося, що у Марко Ройса також були переговори з Сент-Луїс Сіті.